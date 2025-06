VÍDEO: Bombeiros resgatam banhista que caiu no mar ao tirar fotos

Uma mulher de 33 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair no mar enquanto tirava fotos na Pedra do Pampo, ponto turístico da praia de Itacoatiara, em Niterói (RJ), na tarde da última quarta-feira (25).

O incidente ocorreu por volta das 14h30, durante uma forte ressaca com ondas de até 3 metros, alertada previamente pela Marinha.