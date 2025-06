Laudo do IML diz que Mariana foi estrangulada; ex é denunciado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Laudo do IML (Instituto Médico Legal) aponta que a vendedora Mariana da Costa Nascimento, 28 anos, foi estrangulada ao ser morta e depois enterrada na zona rural de Taubaté. O crime aconteceu no começo de junho deste ano, e chocou a cidade.

De acordo com os advogados que representam a vítima, o laudo do IML, uma das peças centrais do inquérito policial, contraria a tese da defesa de Luiz Felipe, que disse que o ex teria encontrado Mariana já morta, pendurada em uma árvore, possivelmente com uma corda ou cadarço. Ele alegou ter cortado o material e retirado o corpo dela, admitindo que enterrou o corpo com medo dos parentes da ex-namorada.

“A defesa do autor foi baseada de que mulher estaria pendurada numa árvore, por corda ou cadarço, que ele teria cortado. A chegada do laudo do IML desqualifica a versão dele”, disse o advogado Fábio Gomes França.

Segundo ele, o laudo aponta que a marca no pescoço da mulher tinha sinal de posição linear (em linha reta) e não na vertical, por trás das orelhas, que indicaria o suposto enforcamento.