VÍDEO: Brasileiros são resgatados após 24h presos em nevasca

Após 24 horas presas em uma rodovia no Chile, por conta de uma forte nevasca, ao menos 59 pessoas, entre elas 19 brasileiros, foram resgatadas na região do Atacama, de acordo com a polícia local.

De acordo com o governo de San Pedro de Atacama, as pessoas estavam perto do Passo Internacional de Jama. Ocupantes de oito caminhões, três veículos particulares — alguns sem registro inicial — e uma van que transportava 19 turistas brasileiros foram evacuados do local.

“Finalmente chegamos ao quilômetro 87, e, agora, podemos evacuar ou remover as pessoas que estavam em seus veículos e transportá-las inicialmente para o complexo Hito Cajón, antes de continuar sua jornada até nós aqui em San Pedro de Atacama”, disse o prefeito Justo Zuleta Santander.

As autoridades confirmam que todas as vítimas conhecidas foram resgatadas com sucesso, mas ressaltam que não se pode descartar a possibilidade de outros casos não relatados até o momento.