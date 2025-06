Vídeo: Caminhão descontrolado bate em outros veículos em rodovia

Um caminhão carregado com madeira perdeu o controle e bateu em vários veículos na rodovia BR-116, na altura do km 909, em Cândido Sales, no sudoeste baiano, na tarde de quinta-feira (26). Cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu pouco antes das 15h quando um caminhão aparentemente sem controle bateu na traseira de um carro vermelho, que foi jogado para fora da via, em um viaduto.