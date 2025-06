Ex de Mariana é denunciado por feminicídio e ocultação de cadáver

Mariana desapareceu no domingo, 8 de junho deste ano, após sair com o ex-namorado, com quem tinha um relacionamento conturbado há cerca de um ano, com uma medida protetiva de urgência decretada contra ele.

Ela informou à mãe e à irmã que estava em um bar e que tivera um desentendimento com Luiz Felipe. Mariana prometeu voltar para casa, mas não retornou. O boletim de desaparecimento foi registrado no dia seguinte.

Imagens de monitoramento e o rastreamento do carro de Luiz Felipe indicaram deslocamentos suspeitos até a área rural onde ele mora. No local, os policiais encontraram pertences da vítima às margens de um rio.