Araras recuperadas pelo Santuário Nacional vão repovoar parque

Espécimes de Araras-canindé, também conhecidas como arara-azul-amarela, foram encaminhadas para reintrodução da espécie no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Elas estavam extintas na capital fluminense há mais de 200 anos. As aves foram recuperadas em projeto ambiental do Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

O trabalho de reintrodução da espécie é conduzido pela ONG Refauna, com apoio do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).