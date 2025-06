Médica se recusa a atender bebê com os pais juntos no consultório

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava, na manhã de quinta-feira (26), relatando que uma médica da Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) teria se recusado a atender um bebê de 5 meses com o pai e a mãe juntos na consulta.

A justificativa da profissional teria sido o cumprimento de uma norma interna que permitiria apenas um acompanhante por paciente no consultório.