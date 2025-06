Empresa de São José vai fornecer míssil para fragatas da Marinha

Com tecnologia nacional e apoio estratégico do Grupo EDGE, o acordo representa um avanço da soberania tecnológica no setor de defesa naval e consolida a SIATT como referência no desenvolvimento e fabricação de mísseis de alta complexidade.

A empresa SIATT, de São José dos Campos, assinou contrato com a Marinha do Brasil para fornecimento do Mansup (Míssil Antinavio Nacional de Superfície), que equipará as novas Fragatas Tamandaré.

O evento aconteceu na quinta-feira (26) na sede da Diretoria-Geral do Material da Marinha, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do almirante de esquadra Edgar Luiz Siqueira Barbosa, diretor-geral do Material da Marinha, além de outros militares e de Rogerio Salvador, CEO da SIATT e Tiago Silva, CEO do Grupo EDGE na América Latina.

De acordo com a empresa de São José, a incorporação do Mansup ao sistema de defesa naval representa um avanço estratégico no fortalecimento das capacidades operativas da Marinha do Brasil, especialmente no contexto da Amazônia Azul, espaço marítimo do país que compreende o mar, o leito e o subsolo marinhos, na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da plataforma continental brasileira.

Desenvolvido com tecnologia nacional, o Mansup consolida um novo patamar de dissuasão e resposta no território marítimo brasileiro.