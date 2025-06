Ladrão é preso no Vale com a ‘mão na massa’ e escondido em móvel

Um homem foi preso em flagrante por furto, em Caçapava, dentro de um estabelecimento comercial com vários produtos já ensacados para levar. A prisão aconteceu perto da meia-noite.

O ladrão foi flagrado por policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) escondido debaixo de um móvel do estabelecimento comercial, que fica na rua Capitão João Ramos.