'Fruto de rebeldia': mãe desabafa após filha de 21 anos ser morta

A mãe de Ana Luiza Lima Brito, jovem de 21 anos assassinada e esquartejada, fez um desabafo nas redes sociais após o crime. Ela afirmou que tentou afastar a filha do envolvimento com o crime organizado, mas que a jovem não deu ouvidos aos seus conselhos.

O caso ocorreu em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. De acordo com a mãe, identificada como Li Lima, a filha insistia em seguir um caminho perigoso.