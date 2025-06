Mulher grávida é executada a tiros junto com o companheiro

Um casal foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (26) dentro de uma residência. Os corpos foram encontrados em um dos quartos do imóvel, e a Polícia Militar investiga o caso como execução.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no povoado Taquari, na cidade de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas. De acordo com as primeiras informações repassadas pela PM, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.