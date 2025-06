Filho de 14 anos matou pais para sacar R$ 33 mil de FGTS

O objetivo seria utilizar o dinheiro do pai, que tinha R$ 33 mil no fundo, para bancar uma viagem até o Mato Grosso, onde pretendia encontrar uma namorada virtual.

O caso aconteceu em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, o garoto também planejava falsificar uma autorização de viagem interestadual, já que os pais não permitiam o relacionamento com a adolescente de 15 anos, que ele conheceu por meio de um jogo online.

O triplo homicídio foi cometido no sábado (21), mas o adolescente só foi apreendido na quarta-feira (25), após confessar os assassinatos. A polícia trabalha com duas possíveis motivações: a proibição do namoro virtual e a intenção de conseguir acesso ao dinheiro do FGTS para custear a fuga.

As autoridades também investigam se a jovem com quem o adolescente se relacionava teria participação ou conhecimento prévio do crime. O caso segue em apuração pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).