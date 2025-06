Carro em alta velocidade atropela e mata ciclista

Um homem de 45 anos morreu na noite de quarta-feira (25) após ser atropelado por um carro em alta velocidade enquanto andava de bicicleta. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na Rua Itacimirim, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Moacir Correia de Jesus foi atingido por um veículo enquanto circulava por um trecho onde, segundo testemunhas, a ciclofaixa estava interrompida e a via apresentava um ponto cego. Ele foi levado pelo Samu ao Hospital Geral de Camaçari, mas não sobreviveu.