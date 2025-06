Garoto matou família para ir em ‘date’ com namorada virtual

Um adolescente de 14 anos, responsável pelo assassinato dos pais e do irmão de 3 anos em Itaperuna, no noroeste fluminense, planejava falsificar uma autorização de viagem para encontrar uma namorada virtual no Mato Grosso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) revelaram que o jovem também pesquisou como acessar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do pai, que tinha cerca de R$ 33 mil em saldo.