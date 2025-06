Adeus, Lorena! Após acidente, família se despede da menina

Lorena Carvalho Taborda de Oliveira, de 9 anos, vítima de um grave acidente de trânsito, não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu em Campo Grande, na manhã de terça-feira (24), na BR-163, próximo à entrada da cidade. A menina estava em um carro que colidiu com uma carreta no momento em que o veículo de carga saía de um posto de combustíveis.