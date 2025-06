Matou a ex a tiros perto de criança e tirou a própria vida

Um homem de 37 anos matou a ex-namorada a tiros e, em seguida, tirou a própria vida. A vítima, de 22 anos, foi assassinada dentro de um imóvel particular na tarde desta quarta-feira (25). O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no bairro Sinhá Saboia, em Sobral, no interior do Ceará. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a jovem foi identificada como Camile Alves da Silva. No momento do ataque, o filho dela, de apenas 5 anos, estava presente na residência. Após o crime, a criança foi acolhida pelos avós maternos.