Morto em tiroteio com a PM, Kelvin é enterrado no Vale

Foi enterrado na manhã desta quarta-feira (26), sob forte comoção de familiares e amigos, o corpo de Kelvin Costa Tabosa, de 19 anos, morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite da última terça-feira (24), no bairro Rio Comprido, em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A despedida ocorreu na Igreja Quadrangular, na Rua Pernambuco, onde amigos, familiares e moradores da comunidade compareceram para prestar as últimas homenagens. O velório começou na noite de quarta-feira (25) e o sepultamento foi realizado por volta das 9h desta quarta-feira, no Cemitério Jardim da Paz, também na cidade.