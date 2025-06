Pai bebe cachaça, dorme e filho morre após passar mal

Um bebê de sete meses foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (25), após passar a noite sob os cuidados do pai.

O homem relatou à Polícia Militar que deu mamadeira à criança, que vomitou antes de dormir. Em seguida, ele ingeriu cachaça e também adormeceu. Ao acordar, encontrou o filho sem sinais de vida.