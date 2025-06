Médica se recusa a atender bebê de 5 meses com os dois pais

Uma médica da Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava (FUSAM) se recusou a atender um bebê de 5 meses porque o pai e a mãe estavam juntos na consulta. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (25) e foi registrado em boletim de ocorrência na quinta-feira (26).

De acordo com o relato dos pais, a recepção da unidade havia autorizado que ambos entrassem com o bebê por se tratar de uma criança pequena. Porém, ao chegar ao consultório, a médica informou que apenas um acompanhante poderia permanecer.