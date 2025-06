Paciente surta e morde profissional da saúde em UPA

Um profissional da saúde foi atacado por um paciente em surto psicótico enquanto aplicava uma medicação, na tarde desta quarta-feira (25). O servidor sofreu uma mordida no braço, com ferimento considerado profundo.

O caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados, cidade a 225 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Prefeitura Municipal, o agressor é diagnosticado com esquizofrenia e aguardava transferência para a ala psiquiátrica do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU/UFGD), conforme informou o site local Dourados Agora.