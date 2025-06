Médico e ex-vereador é indiciado por crimes sexu@is contra menor

Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa foi novamente indiciado pela Polícia Civil por crimes de estupro, estupro de vulnerável e violência psicológica. As acusações têm como base provas consideradas consistentes, reunidas ao longo das investigações. Além de médico, ele era vereador pelo PL.

O inquérito foi concluído nesta semana pela Delegacia de Canarana, a 645 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo o delegado Flávio Leonardo Santana Silva, os crimes foram praticados contra duas vítimas: uma mulher de 29 anos e sua filha, uma criança de apenas oito anos de idade.