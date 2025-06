Hilux roubada há 4 anos é encontrada pela polícia

Uma caminhonete Toyota Hilux, roubada em junho de 2021, foi localizada na tarde desta quinta-feira (25) pela Polícia Militar. O veículo foi encontrado no pátio de uma empresa, após investigação conduzida por equipes do 13º Batalhão.

O caso ocorreu em Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso. A caminhonete havia sido levada durante um assalto a uma família no município de Rosário Oeste, há exatos quatro anos. Desde então, não havia sido localizada. De acordo com o comandante da PM, coronel Fernandes, a equipe identificou sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo, o que confirmou a suspeita de que se tratava de produto de roubo.