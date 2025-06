Mais de 130 presos não retornam após saidinha no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) divulgou nesta quinta-feira (26) o balanço da última saída temporária de detentos do regime semiaberto no estado de São Paulo, autorizada pelo Poder Judiciário entre os dias 17 e 23 de junho de 2025.

De acordo com a SAP, a concessão do benefício segue a Lei de Execução Penal e as datas são reguladas por meio da Portaria DEECRIM 02/2019, com complementações específicas para cada região. A responsabilidade pela autorização cabe ao Poder Judiciário.

Confira os dados por unidade:

• Tremembé: 2.841 detentos liberados, com 105 não retornos;

• Potim: 235 liberados, 24 não voltaram;

• Caraguatatuba: 115 beneficiados, 2 não retornaram;

• São José dos Campos: 2 reeducandos liberados, todos retornaram;

• Taubaté: não houve concessão de saídas temporárias.

A SAP reforça que os detentos que não retornam no prazo estabelecido perdem automaticamente o direito ao regime semiaberto e, quando recapturados, voltam ao regime fechado, sendo oficialmente considerados foragidos da Justiça.