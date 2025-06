Adeus, Murilo! Filho de médica no Vale morre aos 7 anos e comove

A Santa Casa de Lorena emitiu nesta quarta-feira (26) uma nota de pesar pela morte de Murilo Andrade Barbosa, de apenas 7 anos, filho da médica Carolina Andrade, integrante do corpo clínico da instituição. A morte precoce da criança gerou grande comoção entre profissionais da saúde, amigos e moradores da cidade.

Murilo nasceu em 20 de dezembro de 2017 e teve sua morte confirmada nesta quinta-feira (26). A causa do falecimento não foi divulgada.