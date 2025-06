Invadiu academia armado, brigou e acabou baleado por policial

O caso ocorreu em Lages, em Santa Catarina. Segundo testemunhas, a confusão teve início após um desentendimento por causa do uso de um equipamento de treino. O autor da agressão, que já tem passagens pela polícia, discutiu com outro frequentador e chegou a agredi-lo. O personal trainer interveio para separar a briga, imobilizou o agressor e pediu que ele deixasse o ambiente.

Irritado, o homem saiu da academia ameaçando voltar. Pouco tempo depois, retornou com uma pistola calibre .22 e foi diretamente em direção ao personal, disparando contra ele e atingindo sua perna.

No momento do ataque, um policial penal treinava no local e presenciou a cena. Ele sacou sua arma particular e atirou contra o agressor, impedindo que outras pessoas fossem feridas.

Após conter o atirador, o agente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde segue internado sob custódia. O personal também recebeu atendimento médico e está fora de perigo.