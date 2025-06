Homem que atirou em motorista diz que estava de cabeça quente

De acordo com o Tribunal de Justiça, o pagamento da fiança deve ser realizado em até 48 horas, sob pena de revogação do benefício. O homem havia sido preso em flagrante um dia após o ataque, ocorrido na manhã de quarta-feira (25), na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado por câmeras de segurança do ônibus, e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Nas gravações, é possível ver o momento em que os disparos atingem a porta de entrada e um vidro lateral do coletivo, que ficaram danificados. O motorista do ônibus tentou se proteger ao perceber a ação.

O ataque aconteceu por volta das 7h25, entre a rua Paraibuna e a Praça Marechal do Ar. Segundo o boletim de ocorrência, o autor teria perseguido o ônibus, realizando manobras perigosas, como fechadas e ultrapassagens. Pouco depois, fez os disparos com a arma de pressão e seguiu outro caminho.

Após a denúncia, a Polícia Civil analisou as imagens e localizou o suspeito em sua residência. Durante o depoimento, o homem alegou que agiu por impulso e afirmou estar "de cabeça quente". Ele também reclamou que "os ônibus nunca respeitam os carros".