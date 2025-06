Tarcísio diz que vai a evento com Bolsonaro falar de 'pacificação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que vai participar da manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será realizada na avenida Paulista, no próximo domingo (29).

O governador afirmou que fará um discurso pela pacificação. A manifestação tem o nome de 'Justiça Já ' e deve ter discursos com críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes.