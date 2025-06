Manteve a esposa em cárcere privado e a ameaçou com faca

Uma mulher procurou ajuda da Guarda Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (26) após relatar que era mantida em cárcere privado e sofria violência doméstica por parte do marido. A ocorrência foi registrada sem resistência por parte do suspeito e sem lesões aparentes nos envolvidos.

O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo a vítima, o companheiro a impedia de sair de casa e a intimidava constantemente. Diante da gravidade da denúncia, a equipe da GCM foi acionada via Central de Operações e se dirigiu até o local.