Tarifa de energia sobe 177% em 14 anos

O aumento de 177% na tarifa de energia elétrica para consumidores do mercado regulado, entre 2010 e 2024, é um dado que não pode mais ser ignorado. O levantamento da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), divulgado nesta segunda-feira (9), mostra que a tarifa média saltou de R$ 112 para R$ 310 por megawatt-hora (MWh) nesse período.

Esse crescimento está 45% acima da inflação acumulada no mesmo intervalo, que foi de 122% segundo o IPCA. Ou seja: mesmo considerando o aumento geral de preços no país, a energia elétrica se tornou proporcionalmente muito mais cara para quem permanece no mercado regulado. É um cenário preocupante, especialmente para residências e pequenos comércios, que sentem diretamente esse impacto no orçamento mensal.