Usou tadalafila na casa da luz vermelha, passou mal e morreu

Um homem de 57 anos morreu na tarde desta quarta-feira (25) após sofrer um mal súbito dentro de uma casa de prostituição.

De acordo com a Polícia Civil, uma cartela com sete comprimidos de tadalafila — medicamento utilizado no tratamento de disfunção erétil — foi encontrada ao lado do corpo.