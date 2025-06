Polícia Civil investiga esquema de pirâmide financeira em SJC

A Polícia Civil deflagrou a operação “Ovelha Negra”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de um esquema de pirâmide financeira camuflado como investimento em renda variável. A investigação estima que o prejuízo causado às vítimas ultrapasse R$ 700 mil.

Na manhã desta quinta-feira (26), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas cidades de São José dos Campos, Campinas, São Paulo e Palmas (TO).

