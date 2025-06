Operação apreende quase 70 kg de maconha e prende dois em SJC

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) da DEIC de São José dos Campos, realizou nesta quinta-feira (26) uma ação integrada à Operação NARKE, de âmbito federal, resultando em duas prisões e na apreensão de mais de 68 kg de maconha.

As ações foram realizadas em três endereços distintos da cidade: na rua Serafim Dias Machado, na Vila Maria; na avenida José Amauri Delfino, nos altos do Caetê; e na rua Dr. José de Moura Resende, na Vila Tesouro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp