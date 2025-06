Dispensa de controle de jornada: STF nega recurso da Câmara

A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin, relator do processo no STF.

O STF (Supremo Tribunal Federal) negou seguimento ao recurso movido pela Câmara de Taubaté contra a decisão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucional o trecho da legislação municipal que dispensa da aferição diária de frequência os servidores da Casa que desempenham função de confiança e também o ocupante do cargo de contador legislativo.

Questionada pela reportagem, a Câmara não se manifestou. O espaço segue aberto.

Ação.

Segundo a legislação municipal, existem na Câmara quatro funções de confiança, que são exercidas por servidores de carreira mediante acréscimo no salário. As funções de confiança no Legislativo são: chefe de transportes; chefe de segurança, zeladoria e serviços gerais; diretor de comunicação; e diretor-geral. Já para o cargo de contador legislativo, que é efetivo (ou seja, preenchido via concurso público), são duas vagas.

"As expressões impugnadas se afastam completamente do interesse público primário porque a exoneração do controle de ponto aos ocupantes de função de confiança e do contador legislativo não satisfaz qualquer necessidade da coletividade. Está apartado, também, do interesse público secundário, pois obsta qualquer controle acerca da efetiva frequência destes servidores, facilitando a existência dos chamados 'funcionários fantasmas'", argumentou a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) na ação.