Tarcísio inaugura área de lazer e esportes em Lagoinha

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugurou uma área de lazer e esportes em Lagoinha, no Vale do Paraíba, na tarde desta quinta-feira (26).

A obra foi feita por meio do programa Casa Paulista e entregue durante cerimônia na Quadra Poliesportiva Municipal, com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, deputados estaduais e prefeitos e políticos da região.

Em Lagoinha, a área de esporte e lazer foi totalmente revitalizada, por meio do programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, com foco em sustentabilidade e mobilidade urbana. O local, que já contava com um ginásio esportivo, recebeu melhorias como arborização urbana, pomar urbano, iluminação, bancos, pergolado, canteiros centrais deck de madeira, itens de acessibilidade, calçadas, além de pavimentação com blocos intertravados, drenagem e canteiro de chuva, que favorecem a drenagem do solo. A obra incluiu também a execução de faixa elevada para pedestres e sinalização horizontal e vertical em frente da Escola Estadual Padre Chico.