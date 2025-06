Ladrão rouba carro dos Correios e cai em ribanceira em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu por volta das 11h50, na Rua Professor Savastano Júnior, no bairro Santa Cecília I. Segundo a Polícia Militar, o criminoso abordou o motorista com uma arma falsa, assumiu o controle do veículo, mas perdeu a direção e caiu em um terreno às margens da via.

O ladrão fugiu antes da chegada da polícia, deixando para trás o carro, as encomendas e a arma falsa usada no crime. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. No momento da queda, não havia pessoas no terreno e o funcionário dos Correios também saiu ileso.

Em nota, os Correios confirmaram o ocorrido e informaram que todas as encomendas foram recuperadas e seguirão normalmente o fluxo de entrega. A empresa destacou ainda que está colaborando com as investigações, conduzidas pela Polícia Federal.