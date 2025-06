Homem leva crânio do avô para fazer trabalho espiritual no Vale

O homem que violou uma sepultura e foi flagrado com um crânio humano no Cemitério do Belém, em Taubaté, na tarde da última quarta-feira (25), afirmou que realizaria um "trabalho espiritual".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O rapaz, de 29 anos, foi encontrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) levando o crânio humano dentro de uma mochila, junto com a fotografia de um homem aparentemente morto - o homem disse tratar-se do seu avô.