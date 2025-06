SJC: recriação de cargos inconstitucionais é aprovada por 15 a 5

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (26) os projetos do governo Anderson Farias (PSD) que visam recriar cargos comissionados da Prefeitura que foram considerados inconstitucionais pela Justiça. A votação estava prevista para ocorrer na próxima terça-feira (1º), em sessão extraordinária, mas foi antecipada.

Os novos projetos englobam oito secretarias municipais. No total, os textos extinguem 289 cargos comissionados e criam outros 299 cargos de livre nomeação nas pastas de Gestão Administrativa e Finanças, de Proteção ao Cidadão, de Urbanismo e Sustentabilidade, de Inovação e Desenvolvimento Econômico, de Esporte e Qualidade de Vida, de Manutenção da Cidade, de Saúde e de Educação e Cidadania.