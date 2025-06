Homem mata e crucifica pastor, depois coloca coroa de espinho

Um homem matou brutalmente e depois crucificou um pastor de 76 anos. Em seguida, colocou uma coroa de espinhos na vítima, a quem acusava de "enganar cristãos".

O caso de violência extrema aconteceu no Arizona (EUA), em 28 de abril, e foi solucionado agora, com a prisão do autor do crime. Adam Christopher Sheafe, de 51 anos, confessou ter matado o pastor William Schonemann, de 76 anos, conhecido como pastor Bill.