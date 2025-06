Motorista alega ‘cabeça quente’ por atirar em ônibus de São José

O motorista de 56 anos do carro que atacou um ônibus do transporte público de São José dos Campos com dois tiros de airsoft (de pressão) alegou que estava "de cabeça quente". O ataque aconteceu na manhã de quarta-feira (25) e não deixou feridos, mas danificou o veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após ser preso, o motorista passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (26) e a Justiça mandou soltá-lo.