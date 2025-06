São José visita o Santo André em jogo de defesas invictas

O São José visita o Santo André na tarde deste sábado (28), a partir das 15h, no estádio Bruno José Daniel, na cidade do Grande ABC, em confronto válido pela terceira rodada da Copa Paulista.

Ainda com 100% de aproveitamento, a Águia do Vale venceu o Taubaté e o São Caetano, ambos por 2 a 0, e está na liderança isolada do grupo 4. Por isso, se ganhar novamente, ficará ainda mais perto da classificação, já que quatro dos seis integrantes do grupo avançam no torneio.