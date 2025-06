Coleta de lixo para em Pinda e funcionário teme demissão em massa

Segundo ele, o contrato emergencial tem validade de um ano, podendo ser interrompido a qualquer momento, assim que um novo contrato entrar em vigor. “Nossa equipe técnica já está trabalhando no processo de uma nova licitação com finalidade de contratar empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo. Enquanto esse processo não for finalizado, teremos o serviço de forma emergencial com a Sistemma”, completou.

A prefeitura disse que a empresa contratada de forma emergencial presta serviços de limpeza urbana em 10 municípios, sendo duas capitais.

Atualmente são recolhidas cerca de 3.200 toneladas de lixo por mês em Pindamonhangaba, podendo chegar a 3.757 toneladas/mês, de acordo com estabelecido no contrato.