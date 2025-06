Por 14 a 6, Câmara de São José aprova projeto da LDO de 2026

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (26) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte.

O texto recebeu 14 votos a favor e seis contra. Votaram a favor os vereadores Carlos Abranches (Cidadania), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério do Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD).