PF prende 3 em ação contra tráfico pela Dutra, com rota no Vale

Três homens foram presos pela PF (Polícia Federal), nesta quinta-feira (26), em operação contra grupo suspeito de operar rota de tráfico de drogas entre São Paulo e Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra. A ação contou com apoio do 28º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A investigação começou após a apreensão de 70 kg de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína, realizada em 26 de fevereiro de 2024, na Via Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba.