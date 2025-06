Homens armados invadem hotel e ameaçam e roubam casal no Vale

Dois homens armados invadiram um hotel em Tremembé e roubaram pertences de um casal de zeladores, na quarta-feira (25). O crime aconteceu por volta das 10h30 no antigo Hotel Abitari, localizado no km 6 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, perto do distrito do Quiririm. O local está desativado.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram à Polícia Civil que trabalham como zeladores do imóvel e residem no local de forma habitual. Na ocasião, dois homens armados invadiram o prédio e, mediante ameaça, anunciaram o roubo. Eles levaram um telefone celular, um relógio de pulso e uma faca.