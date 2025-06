VÍDEO: Preso em para-choque, cadeirante é arrastado por caminhão

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conforme familiares do aposentado, ele transitava pela pista quando o caminhão encostou nele, que ficou preso no para-choque. Eles contaram que o cadeirante andava no asfalto, já que não há calçamento regular na região. Ainda conforme testemunhas, o motorista teria ido embora do local após o acidente.

Conforme o delegado responsável pela ocorrência, o caso será encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito e um inquérito deve ser aberto ou o caso pode ser arquivado.

"Ele ainda está em choque, não consegue explicar direito o que aconteceu. Ele não quis ir para o hospital e disse que estava bem, só com dor nas costas por causa do impacto. Trouxemos ele para casa e, desde então, ele está em casa", completou a neta do idoso.