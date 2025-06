Matou pais e irmão após ter sido impedido de ver namorada virtual

Menino de 14 anos matou os pais e o irmão, de 3 anos, após ter sido proibido de viajar para ver a namorada virtual. "Faria tudo de novo", disse o adolescente em depoimento à polícia. Ele indicou onde havia escondido o corpo das vítimas.

O crime brutal aconteceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O filho esperou a família dormir, pegou a arma do pai, que era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), e executou as vítimas. O adolescente afirmou que cometeu o crime porque os pais não deixaram ele viajar para ver a namorada, que ele conheceu por meio de jogos virtuais. Depois de matar a família, o filho arrastou os corpos até a cisterna da casa.