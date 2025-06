Homens são presos por golpe da oração no centro de São José

A Polícia Militar prendeu três homens em flagrante na tarde de quarta-feira (25), no centro de São José dos Campos, por envolvimento em uma tentativa de golpe da oração. Foram presos dois homens de 27 anos e um de 53.

Os suspeitos abordaram um idoso oferecendo medicamentos e uma suposta oração de cura, mas, na verdade, buscavam acesso aos dados bancários da vítima. O caso vai ser investigado pelo 1º Distrito Policial.