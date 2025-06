Homem é flagrado com crânio após violação de sepultura no Vale

Um caso de violação de sepultura em Taubaté foi registrado na tarde de quarta-feira (25), no Cemitério Municipal do Belém. Um homem de 29 anos foi encontrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) portando um crânio humano dentro de uma mochila, juntamente com uma fotografia de um homem, supostamente falecido. A motivação declarada foi a utilização dos restos mortais em um “trabalho espiritual”.

A ocorrência teve início por volta das 16h25, quando a central de comunicações da GCM de Taubaté recebeu uma denúncia sobre indivíduos violando sepulturas no cemitério. Guardas foram até o local e encontraram, já na via pública próxima ao acesso do cemitério, um casal com características semelhantes às descritas.