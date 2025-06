Engavetamento na rodovia Dom Pedro 1º deixa seis feridos no Vale

Um engavetamento envolvendo um caminhão, um ônibus com 27 passageiros e dois carros deixou seis pessoas feridas na noite desta quarta-feira (25), na rodovia Dom Pedro I, em Jacareí.

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da via, o acidente ocorreu por volta das 18h30, na altura do quilômetro 14, na pista sentido sul.