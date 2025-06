Temperatura sobe e ameniza frio no Vale; Litoral pode ter chuva

Após o frio intenso dos últimos dias, as temperaturas subiram e amenizaram o inverno no Vale do Paraíba. Campos do Jordão registro temperatura mínima de 7,8ºC na madrugada desta quinta-feira (26), bem acima do frio de quarta, quando o termômetro caiu para -0,6ºC.

Nesta quinta, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a maior parte dos municípios terá tempo firme, com sol aparecendo entre poucas nuvens e temperaturas em elevação até o início da tarde.